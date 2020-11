Torino: dopo la pausa ti attende un calendario da incubo! - Toro.it

4 match in 14 giorni attendono il Torino dopo la pausa: si parte con l’Inter, si chiude con il derby contro la Juventus

Non poteva esserci momento migliore per la pausa Nazionali per quanto riguarda il Torino. I granata sono reduci da un pareggio contro il Crotone per 0-0, che ha dato un briciolo di continuità a quanto fatto contro il Genoa. Ora però Marco Giampaolo e i suoi sono attesi da un vero e proprio tour de force, con quattro gare da disputare in 14 giorni. Partite che, sulle carta, non sembrano essere particolarmente agevoli per i granata (fatta eccezione per quella con la Virtus Entella in Coppa Italia).

Il primo impegno vedrà i granat aimpegnati contro l’Inter

Il calendario prevede subito un match complicato a San Siro contro l’Inter di Conte, attualmente settima in classifica con 12 punti all’attivo. Anche i neroazzurri non stanno rendendo a dovere, ma hanno certamente una rosa di qualità e diversi giocatori capaci di risolvere le partite in qualsiasi momento. Basti pensare ai vari Lukaku, Lautaro Martinez, Barella e molti altri. Dopo il match di domenica contro i neroazzurri, per il Torino arriva poi l’impegno di Coppa Italia contro la Virtus Entella, in programma per giovedì 26 novembre, valido per il Quarto turno.

Toro, dopo la Samp tocca al derby della Mole

L’impegno successivo vedrà Giampaolo ed i suoi doversi interfacciare con la Sampdoria di Ranieri, squadra che finora ha collezionato 10 punti (tre dei quali conquistati sul campo dell’Atalanta) dopo un avvio di stagione difficile. Il vero scoglio per il Torino arriva però nella sfida successiva, valida per la decima giornata di campionato: il derby con la Juventus, che si giocherà il 5 dicembre all’Allianz Stadium. Dopo aver collezionato appena 5 punti nelle prime sette di campionato, oltre che passare il turno in Coppa Italia con una non irresistibile Virtus Entella, la squadra di Marco Giampaolo dovrà cambiare marcia in campionato, proprio contro Inter, Sampdoria e Juventus.