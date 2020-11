Nkoulou riserva d'oro. Ma il Torino rischia di perderlo a zero - Toro.it

Calciomercato Torino / Dentro il nuovo caso Nkoulou: Giampaolo gli preferisce Bremer, il rinnovo di contratto e difficile. E a gennaio…

Rischia di trasformarsi in un boomerang, la gestione di Nicolas Nkoulou. Il centrale camerunense non gioca titolare in Serie A con la maglia del Torino dal 18 ottobre scorso. Nel mezzo, Giampaolo gli ha concesso i 120 minuti di Coppa Italia contro il Lecce e due spezzoni contro Sassuolo e Lazio. Il tecnico sembra essersi convinto: quella formata da Bremer e Lyanco è la coppia centrale più affidabile in questo momento, perché dà equilibrio. E così il 33 è rimasto a guardare i compagni sia a Genova che col Crotone, mentre il suo entourage (nello specifico il procuratore Maxime Nana) continuava a trattare con Cairo e Vagnati un rinnovo di contratto che si fa sempre più difficile.

Il contratto di Nkoulou scade in estate: la situazione

Nkoulou andrà in scadenza nel giugno 2021. Ciò significa che a febbraio sarà libero di firmare per un altro club senza che il Toro possa avanzare alcuna richiesta di conguaglio economico. Il prossimo mese sarà perciò cruciale. Qualora la trattativa tra le parti per il prolungamento dovesse infine giungere ad un nulla di fatto, allora ai granata non resterebbe che un ultimo tentativo per incassare: cedere il difensore a gennaio. Ma a che prezzo?

Il Torino rischia, infatti, di guadagnare ben poco dall’addio del suo numero 33, che nell’estate 2019 – quella del primo strappo, poi ricucito, tra calciatore e società – aveva un valore di mercato di 20 milioni (dati Transfermarkt: nel grafico al fondo è visibile un’elaborazione analoga a quella fatta su Toro.it per Izzo) e oggi ne vale appena 10, la metà. L’ultima stagione deludente ha inciso. E allo stesso modo avranno un’impatto le recenti panchine.

Un altro senatore di Mazzarri a rischio taglio

Così il Toro ha in casa un altro problema. Uno dei senatori di Mazzarri (gli altri sono Ansaldi e Izzo: declassati, per motivi diversi, da Giampaolo) è da settimane un comprimario. Non trova spazio nell’undici ed è al centro di una contrattazione difficile con il club. I granata corrono il serio pericolo di salutarlo da svincolato. A meno che entro gennaio non si trovi una soluzione che accontenti tutti: che sia il rinnovo o la cessione. Ma in quest’ultimo caso servirà reperire un acquirente. Materia non facile, basti ripensare all’ultimo calciomercato, nel quale proprio le cessioni hanno rappresentato lo scoglio su cui si è incagliato il ds Vagnati.