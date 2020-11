Izzo, valore di mercato in picchiata: Vagnati ha un problema in più - Toro.it

Calciomercato Torino / A Izzo non giova rimanere fuori: il suo cartellino perde ulteriore valore. E verso gennaio non è una buona notizia

Armando Izzo guarda il Toro da un oblò. E intanto il valore del suo cartellino si avvicina a quello di due anni fa, quando sbarcò sotto la Mole scambiato dai più ironici per Cristiano Ronaldo. Qualche giorno fa, il difensore granata si mostrava su Instagram intento a recuperare dal piccolo infortunio al ginocchio che ancora lo costringe a lavorare a parte. “Manca poco al rientro in gruppo”, ha poi scritto sul social network. Ma una volta tornato, quale sarà il suo ruolo nella rosa del Torino? Lecito domandarselo, dal momento che sia sulla fascia destra della difesa, sia al centro, l’undici ha trovato un suo equilibrio senza di lui. Che doveva partire entro il 5 ottobre e potrebbe invece farlo a gennaio. Ma se già nell’ultimo calciomercato Vagnati faticò a trovare un acquirente disposto ad accontentare le richieste di Cairo (superiori ai 20 milioni), tra tre mesi – dopo tante panchine – sarà ancora più arduo reperire un’offerta accettabile.

Izzo, il Torino fatica a trovare gli acquirenti

Almeno finché il Toro non abbasserà le sue pretese, vendere Izzo sarà quasi impossibile. Eppure è lampante che le prestazioni dell’ultima stagione e le ripetute assenze di quella in corso abbiano notevolmente abbassato la sua appetibilità sul mercato.

A supporto della nostra tesi (pressoché autoevidente) portiamo una semplice analisi dei dati di Transfermarkt, che come noto stabilisce – sulla base di modelli statistici – gli ipotetici valori di ciascun giocatore. Acquistato per 10 milioni nel 2018, il 5 si è affermato sin da subito come uno dei migliori della formazione di Mazzarri. Tanto che, un anno dopo (estate 2019), c’era chi in Premier aveva messo sul piatto 25 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Cairo rispose nisba e rinnovò il contratto – con ritocco dell’ingaggio – a quello che, a ragione, riteneva un top player dell’organico.

Quanto vale oggi il difensore granata?

Nella seconda parte della scorsa stagione, dopo alcuni mesi già deludenti, Izzo è crollato. Meno attento in campo, protagonista spesso di qualche svarione: era entrato anche lui nel ciclone che sembrava tenere imprigionato tutto il Toro. Transfermarkt osserva il calo: da un valore di 25 milioni, è arrivato ai 16 di aprile scorso. E poi ai 15 attuali. Che sul mercato reale restano, comunque, un miraggio, vista la crisi di liquidità che coinvolge tutti i club di Serie A (e non solo).

Vagnati, insomma, arriverà a gennaio con un bel punto interrogativo. La scelta, però, il club dovrà farla già ora: occorrerà valutare quanto sarebbe proficuo dargli nuova centralità nel progetto Giampaolo – ma questo come inciderebbe sugli equilibri della squadra? – o se invece converrà proseguire ad libitum il limbo attuale. Una grana, senza dubbio.