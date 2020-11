Su Bremer gli occhi della Premier: ora il Toro deve blindarlo

Grazie alle sue ottime prestazioni Gleison Bremer fa sempre più parlare di sé, attirando l’attenzione di diverse squadre, soprattutto inglesi

Nonostante il deludente avvio di campionato del Toro, con una sola vittoria fino a qui, ci sono diversi giocatori granata che si stanno mettendo in mostra: Lukic, Singo e Belotti. Ma non si può non parlare soprattutto del sorprendente percorso di crescita che sta compiendo Gleison Bremer: non è un caso, infatti, che dalla Premier (Everton e Fulham) arrivino segnali di grande interesse per il brasiliano. Il difensore granata per il suo mister Marco Giampaolo è un titolarissimo inamovibile, fin qui 6 gare e 1 gol di testa contro la Lazio al “Grande Torino”. Il giocatore classe ‘97 pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista al portale Esporte Interativo in cui dichiarava: “Spero di diventare importante al Toro. Vestire la maglia della Nazionale è il sogno di ogni bambino”. Bremer sta facendo quello che ha detto qualche giorno fa, sta diventando sempre più importante per la squadra granata.

Calciomercato Torino: Bremer, Everton e Fulham lo seguono

In questi giorni tra i media inglesi e italiani si parla sempre di più dei rumors che accosterebbero il nome di Bremer a un indiziato che fa parte della lista degli obiettivi dell’ Everton, del Fulham e di altre squadre che per il momento restano nell’ombra. Ma già i nomi di Everton e Fulham potrebbero far venire l’acquolina in bocca al giovane difensore brasiliano. L’opportunità di poter essere allenato a Liverpool da Carlo Ancelotti o la possibilità di ritrovare l’ex compagno in granata Ola Aina al Fulham sono pensieri che ronzano nella mente di Bremer e che non fanno sicuramente dormire sonni tranquilli a Cairo e Vagnati. Quest’ultimi si troverebbero poi costretti a rimpiazzare un difensore centrale sul quale il tecnico Giampaolo fa molto affidamento, contando ancora nella possibilità di far crescere ulteriormente il numero 3 granata. La società granata tra non molto dovrà confrontarsi con il giocatore, che per il momento continua a lavorare sodo per conquistare sempre di più il Toro, la fiducia del suo mister e per convincere il ct Tite che si merita la maglia verdeoro.

Bremer: lo stipendio può crescere

Un difensore puntuale negli interventi, arcigno nella marcatura, dotato di un fisico possente e che, come dimostra ad ogni prestazione, non ha nessuna intenzione di fermarsi, sotto l’occhio di tutti. La società del presidente Urbano Cairo gode di un contratto che lega Bremer al Torino fino al 2023, ma si troverà presto costretta a sedersi intorno a un tavolo per rinegoziare un eventuale rinnovo alzando lo stipendio del brasiliano, che attualmente percepisce 500 mila euro netti a stagione, troppo pochi per le prestazioni che il brasiliano sta offrendo in campo. Intanto il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 12/15 milioni, cifre destinate a crescere.

Bremer, dalla panchina alla conquista delle chiavi della difesa

Arrivato a Torino nel luglio 2018, dall’Atletico Mineiro, dopo esser stato seguito a lungo dalla rete di osservatori del Toro, sotto la guida di Walter Mazzarri ha saputo aspettare il suo momento. Nonostante le continue panchine si è sempre allenato con impegno, professionalità e umiltà, senza mai alzare la voce. Walter Mazzarri la scorsa stagione ha iniziato a impiegare il difensore brasiliano, poi la sua graduale ascesa è continuata anche con mister Longo che ha rinunciato a lui solo durante la sua prima partita da allenatore del Toro contro la Samp. Poi sempre titolare e adesso anche Giampaolo sta facendo affidamento su Bremer.