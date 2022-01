Calciomercato Torino / Si avvicina il rinnovo, ma Bremer piace a tanti: l’Inter e la Premier in fila. Cairo alza il prezzo

Le statistiche non bastano, ma aiutano a capire perché Gleison Bremer può essere considerato tra i migliori difensori centrali della Serie A. Il brasiliano del Torino è primo per palloni intercettati e per salvataggi, secondo per numero di blocchi, terzo per contrasti aerei vinti e per percentuale di successo nelle azioni di pressing (dati di Fbref.com). Lo stile di gioco di Ivan Juric lo ha esaltato: l’aggressività nella marcatura a uomo e il pressing alto lo hanno trasformato in un mangia-centravanti. Per tutto questo, non sorprende che tanti club abbiano iniziato a chiedere informazioni in vista del calciomercato estivo. L’Inter e alcune squadre di Premier si sono messe al momento in prima fila, in attesa di capire quali saranno le intenzioni e del calciatore e del Toro in vista della prossima sessione di trattative.

Il rinnovo è uno snodo per il futuro

C’è un passaggio, che inevitabilmente indirizzerà in un modo o nell’altro il futuro di Bremer. Nelle ultime settimane, il calciatore sta trattando – tramite i suoi agenti – il rinnovo di contratto con il presidente Cairo e il dt Vagnati. Quello attuale scade nel 2023, un bel rischio, che non assicura di massimizzare l’eventuale incasso in estate e pone all’orizzonte l’incubo di perderlo a zero tra un anno e mezzo, come accadrà per Belotti. Ad ogni modo le cose sembrano andare bene, per il momento, e l’accordo non è così lontano. Il calciatore potrebbe prolungare fino al 2024 con aumento di stipendio.

Quanto vale Bremer?

Oltre alla crescita che ha dimostrato sul campo, ora Bremer potrebbe avere anche un contratto adeguato affinché il Torino possa aumentare il prezzo richiesto agli eventuali pretendenti. Insomma, il valore del cartellino già era cresciuto nella prima parte di stagione, ora potrebbe ulteriormente aumentare qualora arrivasse la fumata bianca sul rinnovo di contratto (Cairo a fine 2021 era sicuro: “Presto rinnoverà”). Fino a quanto? Tra i 35 e i 40 milioni. A fronte di una proposta di questa portata, il Toro potrebbe anche scegliere di farlo partire in estate. Nel mezzo, però, ci sono snodi fondamentali.