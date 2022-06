Calciomercato Torino / I soldi sono pochi, ma Vagnati non si nasconde: “Dobbiamo fare parecchie operazioni”. E il portiere…

Tanto da fare e poche risorse per farlo. Il Torino, in queste prime settimane di calciomercato, si sta muovendo su più tavoli, ma senza la possibilità di spendere a briglia sciolta. Juric ha chiesto dieci acquisti e ha dato alla società precise priorità. Il direttore dell’area tecnica, Vagnati, sta iniziando ad eseguire, facendo i conti con un budget limitato. Ed è partito andando in ordine: dal portiere. Arriverà il brasiliano Gabriel dal Lecce. Costo? Zero, o quasi. Dietro all’operazione ci sono due riflessioni, l’una concatenata all’altra. Per il Toro, acquistare un portiere era sì necessario – per sostituire Milinkovic-Savic – ma non prioritario. Così, si è preferito risparmiare per investire in altre zone di campo, dando fiducia a Berisha e al ventinovenne appena promosso in Serie A coi salentini.

La gestione dei riscatti e le parole di Vagnati

Il Torino, d’altronde, ha necessità di intervenire in ogni reparto. È stato lo stesso Vagnati, ai microfoni di Sky Sport, ad ammetterlo: “Dobbiamo fare parecchie operazioni”. Un difensore centrale, almeno un esterno, un centrocampista. E poi ancora: i trequartisti, una prima punta. L’elenco è lungo. I granata, però, hanno vincoli economici da rispettare: poca liquidità e un tetto al monte ingaggi insuperabile. La gestione dei riscatti lo ha mostrato chiaramente. Dove si può, il Toro sta cercando gli sconti, trattando con Juventus, Leicester e Monaco per ottenere Mandragora, Praet e Pellegri con formule e cifre convenienti.

Torino low budget? Bremer è la soluzione

Altrove, sta prendendo tempo. Un esempio? “Joao Pedro? Abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari – ha raccontato Vagnati – ma non ci sono i presupposti, è ancora molto presto. Ognuno cerca di fare il massimo e non ci sono ancora le condizioni giuste”. Tradotto: la richiesta dei rossoblu è ancora troppo alta, attorno ai 10 milioni (e situazioni analoghe si stanno verificando per Solomon, Yilmaz o Dovbyk). Troppi, secondo il Toro, che aspetta la grande cessione per rimpolpare le casse.

Per questo, Cairo sta valutando attentamente dove cedere Bremer, alimentando l’asta. Il patron è consapevole che, da questo incasso, passeranno molte delle future opportunità di mercato. Per questo, nonostante la liaison tra il giocatore e l’Inter, il club tenterà fino all’ultimo la cessione all’estero, magari in Premier, lì dove gli investimenti multimilionari non sono un così grosso problema.