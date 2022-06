Calciomercato Torino / Parla l’agente di Dennis Praet, Martin Riha: ecco a che punto è la trattativa tra Toro e Leicester

Il futuro di Dennis Praet al Torino è appeso a un filo. Lui non disdegnerebbe la possibilità di restare e Juric vorrebbe continuare a lavorare con lui. Tutto si gioca nella trattativa tra il Torino e il Leicester, proprietario del cartellino, che prosegue ma ancora non è giunta a una svolta. A Torinogranata ne ha parlato l’agente del calciatore, Martin Riha. Ecco le sue parole: “Posso confermare che il Torino è interessato a Dennis e stiamo vedendo cosa è possibile fare. Non posso dire di più ora e speriamo che ci siano progressi la prossima settimana”.