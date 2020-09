Butic e Rossetti al Pordenone a titolo defintivo: è UFFICIALE - Toro.it

Arrivata l’ufficialità per le cessioni di Karlo Butic e Matteo Rossetti, entrambi passati al Pordenone Calcio a titolo definitivo

Karlo Butic e Matteo Rossetti sono entrambi nuovi giocatori del Pordenone Calcio. A comunicare l’ufficialità ci ha pensato il Torino tramite proprio profilo ufficiale. I granata hanno infatti ceduto a titolo definitivo le prestazioni di entrambi i giocatori provenienti dal vivaio. L’attaccante croato ha terminato il prestito al Cesena mentre il centrocampista classe ’98 è rientrato dall’Avellino. Avranno ora la possibilità di giocare assieme in Serie B, nel club neroverde che, per un soffio non è riuscito a centrare la seconda promozione consecutiva.