Dalla Spagna: Valencia su Torreira

Calciomercato Torino / Tra i play che interessano al Toro c’è anche Torreira, che avrebbe attirato su di sè anche gli occhi del Valencia, a caccia di un regista

Tra i nomi più caldi della lista di Giampaolo, resta in vetta Lucas Torreira, ex blucerchiato che attualmente milita nell’Arsenal. Il Toro, a caccia di un regista per il nuovo modulo adottato dal tecnico, lo ha messo nel mirino, ma la trattativa è ancora ferma. C’è un ostacolo quasi insormontabile da superare: l’ingaggio, come confermato dal suo agente. Lo stipendio di Torreira sarebbe infatti fuori portata per il Torino, che però non demorde e cerca soluzioni che possano accontentare tutte le parti tirate in causa, lasciando aperte le piste su Fausto Vera e Biglia. Intanto tergiversare troppo non porta frutto e la concorrenza si fa sempre più spietata.

Il Valencia aggiunge Torreira alla lista dei desideri

Secondo quanto riportato da SuperDeporte, dalla Spagna arrivano voci su un interesse del Valencia per Torreira. A caccia di un regista, il club iberico avrebbe messo nel mirino proprio l’obbiettivo del Torino, che ha già attirato su di sè i riflettori di diversi club di Serie A e non solo. Ci sarebbero però anche altri giocatori che piacciono ai blanquinegres, come Matteo Guendouzi, e Houssem Aouar, che però prevedono operazioni più onerose rispetto all’uruguaiano. La situazione perciò si complica ulteriormente per i granata che, volendo assicurare al più presto la rosa completa a Giampaolo, potrebbe virare su un altro dei possibili play messi nel mirino.