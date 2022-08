Calciomercato Torino / Nelle prossime ore Schuurs firmerà il contratto con il club granata, sabato potrà già essere in campo contro la Lazio

Perr Schuurs è pronto, finalmente, a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino: dopo che nella giornata di domenica è stato definito nei dettagli l’accordo tra la società granata e l’Ajax, Ivan Juric attende ora il difensore al Filadelfia per gettarlo subito nella mischia e capire se sabato potrà contare immediatamente su di lui per fermare Ciro Immobile. Nelle prossime ore il centrale svolgerà tutte le pratiche necessarie per diventare un giocatore del Toro (tra visite mediche e firme sul contratto) poi si recherà al Filadelfia dove avrà la possibilità di conoscere il suo nuovo allenatore e i suoi nuovi compagni.

Calciomercato Torino: Schuurs arriva a titolo definitivo

Schuurs arriva al Torino con la formula del trasferimento a titolo definitivo dall’Ajax: la società granata verserà subito 9,5 milioni di euro ai lancieri e altri 3,5 potrebbe versarli a fine stagione al verificarsi di determinati condizioni prestabilite. Inoltre il Torino dovrà riconoscere il 15% della somma incassata il giorno dell’eventuale rivendita del difensore a un’altra società: e proprio quest’ultima clausola è stata la chiave per sbloccare la trattativa che andava avanti da settimane. Con il giocatore, invece, Davide Vagnati non ha riscontrato particolari difficoltà a trovare un’intesa, vista anche la volontà dello stesso Schuurs di trasferirsi in Italia.

Il difensore olandese sarà convocato contro la Lazio

Salvo sorprese, per la partita di sabato contro la Lazio Schuurs sarà almeno in panchina (in difesa l’emergenza è quindi finita visto che rientrerà anche Alessandro Buongiorno) e se nei prossimi giorni dimostrerà di essere a suo agio al centro della retroguardia granata non ci sarebbe da stupirsi se Juric decidesse di mandarlo subito in campo.