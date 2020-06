Toro, Chancellor per la difesa: avviati i contatti col Brescia

Calciomercato Torino / I granata seguono il difensore centrale del Brescia Chancellor: potrebbe essere uno degli innesti per ricostruire la difesa

Un nuovo nome sta girando in queste ore in casa Toro, quello di Jhon Chancellor. Il venezuelano, difensore centrale del Brescia, infatti, sarebbe entrato nel mirino di Vagnati che nel prossimo mercato estivo potrebbe trovarsi alle prese con la ricostruzione del reparto difensivo. Con la possibile partenza di Nkoulou e di Izzo, infatti, il direttore sportivo granata dovrà lavorare per portare alla corte di Longo (o dell’eventuale sostituto) gli innesti giusti per ricreare, insieme a Lyanco che va verso la conferma, il nuovo reparto arretrato. E proprio il nome di Chacellor poteebbe essere uno di questi innesti. Seguito da vicino anche da Parma e Sampdoria, il centrale delle Rondinelle, che al Torino troverebbe anche il connazionale Rincon, sarebbe già entrato in contatto con la società granata che al momento sembrerebbe in pole position.

Torino, per il venezuelano c’è l’ipotesi di un triennale

Dalle indiscrezioni che stanno girando in casa Toro proprio in queste ore, infatti, i granata non si sarebbero limitati soltanto a sondare il terreno per arrivare a Chancellor. Non si tratterebbe, insomma, di un banale interesse o di un tentativo per comprendere le reali possibilità di intavolare una trattativa. Al contrario Vagnati avrebbe già formulato una reale proposta al giocatore.

Contratto triennale con l’opzione di rinnovo per un altro anno. Un’idea che parrebbe aver stuzzicato il giocatore: parrebbe, sì, perché visto lo stato delle cose – si tratta pur sempre di indiscrezioni – il condizionale resta quanto mai un imperativo categorico. Tuttavia, se le voci dovessere essere confermate, il Torino potrebbe essere molto vicino ad incassare un sì netto da parte del difensore. Passo che permetterebbe a Vagnati di presentarsi davanti al ds delle Rondinelle con un asso in più nella manica. Intavolare una trattativa con il vento a favore sarebbe certo un buon modo per cercare di arrivare ad un accordo con il Brescia.