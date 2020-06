Berenguer, rientrare per convincere Vagnati: in ballo la permanenza al Toro

Alejandro Berenguer ha l’occasione per convincere Vagnati e la società a confermarlo al Toro: sull’attaccante anche l’Atletico Bilbao

Era il 12 gennaio scorso quando Alejandro Berenguer sigla il gol che regala ad un Torino non esaltante la vittoria casalinga contro il Bologna. L’ultimo di una serie di 5 reti stagionali per un attaccante che ha saputo, in un’annata nel complesso deludente per tutti, ritagliarsi un posto in squadra e dimostrare a società, allenatore e tifosi che non è al Torino per fare la comparsa. Al contrario. La fiducia nei propri mezzi, nelle proprie possibilità e capacità gli ha permesso di crescere personalmente e calcisticamente risultando spesso decisivo tanto che Longo si è affidato proprio al giovane attaccante nelle ultime sfide prime del lockdown. Fiducia che il giocatore ha ripagato inanellando una striscia positiva che gli ha permesso di smentire le critiche e che dovrà trovare continuità anche nell’ultima parte di stagione. Per il Toro e per se stesso.

Berenguer, 12 partite per convincere Vagnati

Per tornare a prendersi il posto che si è faticosamente conquistato, convincendo Longo e portando in squadra quel po’ di grinta e fantasia che nel Toro di quest’anno è quasi totalmente mancata, Berenguer avrà l’obbligo di ricucire lo strappo imposto dall’emergenza sanitaria e tornare immediatamente sui livelli dimostrati nelle ultime sfide giocate. Un percorso che potrebbe permettergli non solo di (ri)convincere Longo a confermarlo come titolare ma anche e soprattutto di mettersi in mostra agli occhi di ancora non ha avuto modo di conoscerlo personalmente.

Sarà infatti Davide Vagnati quello che lo spagnolo dovrà puntare a convincere: il ds ha dichiarato espressamente che prima di muoversi sul mercato vuole capire sui chi, tra quelli a disposizione, potrà contare. E Berenguer ha tutta l’intenzione di rientrare proprio nella lista dei giocatori che il ds potrebbe confermare in vista della prossima stagione. Carattere e personalità, lo ha dimostrato, non gli mancano: metterli in campo da subito sarà l’unica strada percorribile per puntare alla permanenza.

Calciomercato, l’Athletic sull’attaccante

Una permanenza comunque non scontata, al di là delle prestazioni che il giocatore sarà in grado di mettere in campo in questa fase finale del campionato. Attorno a Berenguer, infatti, gli interessamenti non mancano soprattutto dall’estero. E in questo senso è l’Athletic Bilbao ad essersi mosso per sondare il terreno con il Torino.

Proprio ad inizio del 2020, infatti, gli spagnoli si erano messi in contatto con la società del presidente Cairo e nonostante lo stop forzato a causa della pandemia non hanno mai davvero mollato la presa. Per arrivare ad una fumata bianca serve però un’offerta che si aggiri tra i 7 e i 12 milioni di euro che al momento non è ancora pervenuta. I prossimi mesi saranno quindi decisivi, sarà Berenguer a doversi guadagnare la conferma sul campo.