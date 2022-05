Il futuro di Brekalo, come quello di diversi granata, è ancora incerto. Per saperne di più sul riscatto bisognerà attendere qualche giorno

La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia del match Hellas Verona-Torino è stata un’ottima occasione per trarre i primi bilanci di una stagione che sta giungendo al termine. Anche perché ci sono diversi giocatori granata dal futuro ancora incerto, Andrea Belotti su tutti. Altri giocatori per i quali il Toro deve decidere se riscattarli oppure no e tra di loro c’è Josip Brekalo. In merito al numero 14 granata Juric ha dichiarato: “Secondo me ha fatto un periodo positivo e uno meno positivo. Sul riscatto? Vedremo nei prossimi giorni, dovrete chiedere a Vagnati”. Dunque a breve dovranno essere sciolti tutti i nodi legati al futuro di Brekalo e non solo. Anche perché il Toro, come sta dimostrando in queste settimane, vuole buttare le migliori basi possibili per la prossima stagione. A breve si saprà se Brekalo sarà un pilastro del ”nuovo Toro” oppure farà ritorno al Wolfsburg per poi vedere se il trequartista croato rimarrà nel club tedesco oppure, pista sicuramente più probabile, verrà ceduto a un’altra squadra.

Brekalo ha ancora ampi margini di crescita

Sicuramente per Juric perdere un giocatore come Brekalo potrebbe significare una sorta di ”sconfitta” dato che l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha dedicato molta attenzione e molto tempo per permettere al numero 14 del Toro di crescere e migliorare. Il trequartista croato sta portando a casa una stagione molto buona, anche grazie ai 6 gol messi a segno e ai 2 assist sfornati. Soprattutto nella prima parte di campionato Brekalo ha dimostrato di essere un giocatore importante e che, anche data la sua giovane età, ha ancora ampi margini di miglioramento per di più con un tecnico come Juric. Il diritto di riscatto per Brekalo fissato a 11 milioni scadrà presto, quindi il Toro ha ancora pochissimo tempo a disposizione per decidere cosa fare. Una decisione va presa il prima possibile.