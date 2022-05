Juric prepara già la nuova stagione e allontana l’ipotesi di un addio: “Sono felice al Torino”. Ma da Cairo si aspetta miglioramenti

Ci sono i problemi interni alla società, le incertezze sulla rosa e sul calciomercato che verrà. Ma nonostante tutto questo, l’ipotesi che Ivan Juric possa non sedere sulla panchina del Torino il 13 agosto, quando inizierà il nuovo campionato di Serie A, non è al momento avvalorata da alcun dato fattuale. L’allenatore è già al lavoro con il suo staff per pianificare la preparazione – che sarà complessa da gestire, alla luce del Mondiale che si disputerà in novembre – e il ritiro in Austria. A corredo ci sono quelle dichiarazioni pubbliche del tecnico che mai hanno fatto intendere una volontà diversa dalla permanenza. Le ultime alla vigilia del Verona: “Io sono molto felice di stare al Torino, ci sono situazioni diverse in cui anche io mi devo adattare. Ma questa è la vita. A Verona c’era un modo di lavorare, qua è un po’ diverso, ma certamente sono felice qua“.

Le mancanze del Toro e i miglioramenti che Juric si aspetta

S’intenda, Juric è conscio delle mancanze del club e le ha sempre sottolineate, pungolando la società talvolta sulla gestione organizzativa, talaltre sul mercato e sull’incertezza legata al rinnovo di Belotti. Aspetta segnali di crescita, in questo senso, pur consapevole che qualcosa già è stato fatto: “È un Toro che ha fatto grandissimi passi in avanti, che ha messo le basi per il futuro. Ma queste sono le basi, adesso vediamo se riusciamo a fare un gruppo forte”.

Vuole essere coinvolto da Cairo e Vagnati, ma il futuro…

Il tecnico guarda con attenzione a come verrà costruita la rosa del prossimo anno, inevitabilmente consapevole che dovrà fare dei sacrifici e rinunciare ad almeno una colonna della rosa attuale (un nome? Bremer). Si aspetta, questo sì, di essere centrale nelle decisioni, non come avvenne nello scorso mercato estivo, portato a termine in fretta e furia e con poco coinvolgimento dell’allenatore, che ne uscì deluso.

Già la sessione di gennaio, in questo senso, è stata rassicurante, per Juric, che chiese e ottenne qualche giovane di prospettiva (Ricci su tutti), pur dovendo rinunciare a Gatti a causa dello scippo della Juventus. Il mercato estivo sarà cruciale perché delineerà le ambizioni del Torino, ma difficilmente sarà dirimente per decidere il futuro di Juric prima che si arrivi sui blocchi di partenza.