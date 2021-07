Calciomercato Torino / Samuele Lovaglio si è messo in luce sotto la guida di Federico Coppitelli: il club granata lo ha ora blindato

Il Torino non si è lasciato sfuggire Samuele Lovaglio: l’ala della Primavera (classe 2002) ha firmato il suo primo contratto con la società granata e ora si appresta a vivere la sua prima stagione tra i professionisti. Le offerte non gli mancano: Foggia, Fiorenzuola e Gubbio sono sulle tracce e il dt Davide Vagnati ha già dato la propria disponibilità a cedere il giocatore in prestito per permettergli di continuare il suo percorso di crescita: ora toccherà allo stesso Lovaglio scegliere la sua nuova squadra.

Calciomercato Torino: Lovaglio verso il prestito

La stagione appena conclusa di Lovaglio con la Primavera del Torino la si può dividere in due parti: la prima, sotto la gestione di Marcello Cottafava, nella quale spesso veniva impiegato a partita in corso, la seconda, con Federico Coppitelli, nella quale si è ritagliato un posto da titolare dando un grande contributo nella cavalcava che ha permesso alla squadra granata di raggiungere la salvezza senza nemmeno dover passare dai playout. Lovaglio è un attaccante esterno dotato di buona tecnica, bravo nell’uno contro uno e con anche un buon senso del gol.