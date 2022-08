Calciomercato Torino / La giovane ala granata lascerà il club dove è cresciuto a titolo definitivo dopo nove anni insieme

Sembrava fosse amore quello sbocciato anni fa tra Millico e il Torino e per un periodo lo è stato davvero. Una cavalcata importante assieme, che ha visto il giovane mettersi in mostra sin dalle giovanili, per poi coronare il sogno della Prima squadra. Una serie di eventi (e diverse colpe dello stesso giocatore) non lo ha però portato a fare il vero salto di qualità e si è quindi ritrovato ad un bivio. Cercare fortuna altrove o meglio, al Cagliari è diventata l’unica alternativa possibile e presto si concretizzerà.

Poca fortuna per la giovane alla granata con il Toro

Arrivato in granata nel 2012 dalla Juventus, Millico, che doveva essere parte integrante del Toro del futuro, è rimasto vincolato al club per ben nove anni. L’unica vera esperienza fatta interamente nel calcio granata dei grandi è stata nella stagione 19/20 (anche se la stagione per lui è finita nel peggiore dei modi, dopo essersi fatto mettere fuori rosa da Moreno Longo per motivi comportamentali), dopo un anno tra giovanili e prima squadra. L’anno successivo è invece durato solamente sei mesi, per finire poi al Frosinone, prima destinazione lontana dalla sua città d’origine. L’anno successivo passa al Cosenza, dove le cose sembrano andare meglio, ma non abbastanza da convincere i granata a riscommettere su di lui.

Millico, niente convocazione per il ritiro e rinnovo

Ecco che quindi si è fatto avanti il Cagliari, tra le retrocesse della scorsa stagione ma pronto a dare vita ad un buon campionato. Liverani, approdato a luglio in rossoblu, ha scelto e Millico dovrà fare parte del suo progetto. Dopo quindi ben nove anni insieme, la sua strada e quella del Torino si separeranno ancora una volta, che sarà però l’ultima. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo nonostante la scadenza di contratto del giovane granata prevista per il 2023. Il Toro, che non lo ha neanche convocato per il raduno, non ha intenzione di rinnovarglielo e vuole lasciarlo andare.