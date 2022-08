L’ex promessa dei granata è sparita dai radar, Juric non lo ha neanche considerato per il ritiro, ora ha il contratto in scadenza

Passato dall’essere il futuro dei granata, quando il Toro era allenato da Mazzarri, allenatore che lo aveva fatto esordire anche in Europa durante i preliminari per l’Europa League a sparire completamente dai radar e non essere preso in considerazione da Ivan Juric per il ritiro. Dopo aver particolarmente brillato in primavera il talentino granata aveva passato una stagione intera con la prima squadra, trovando però poco spazio. Dopo quest’esperienza la dirigenza granata aveva deciso di mandarlo in prestito in modo che facesse esperienza per tornare al Toro da giocatore più maturo. Prima un prestito al Frosinone nella stagione 20/21, poi uno al Cosenza nella stagione 21/22. Ora Vincenzo Millico è tornato a Torino dove però non sembra avere un futuro. Infatti Juric ha deciso di non convocarlo per il ritiro, al contrario della scorsa stagione, nella quale il tecnico aveva voluto portare l’ala di attacco con la squadra per valutarlo prima di cederlo in prestito.

Nessun rinnovo di contratto, quale destino attende Vincenzo Millico?

Vincenzo Millico ha il contratto in scadenza nel 2023 – esattamente come per Rauti, che ha avuto però il rinnovo prima del prestito – ma non è escluso che per il 21enne un prolungamento non arrivi. Ora bisogna aspettare per capire quale futuro attende l’ex promessa granata: sembrava una promessa destinata ad esplodere, è rimasto un grande punto interrogativo.