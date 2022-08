Dopo aver ampiamente convinto nella partita di Coppa Italia contro il Palermo, Nemanja Radonjic vuole prendersi la scena anche in campionato

La prestazione sfornata da Nemanja Radonjic (https://www.toro.it/toro/primo-piano/chi-e-nemanja-radonjic/1251833/) contro il Palermo in Coppa Italia ha convinto anche i più scettici: con due gol, di cui uno annullato per fuorigioco di Sanabria, tanti strappi e tanti dribbling il serbo è stato una vera e propria spina nel fianco della difesa della squadra sicula. Dopo aver quindi superato a pieni voti la prova della Coppa Italia, trovando anche il gol alla sua prima partita ufficiale con la maglia granata, ora il numero 49 deve superare una seconda prova: quella della Serie A. Sabato 13 agosto, infatti, i granata giocheranno la loro prima partita di Serie A di questa stagione, scendendo in campo contro il Monza neopromosso. A meno che non ci siano colpi di scena clamorosi il serbo in prestito dal Marsiglia dovrebbe giocare dal primo minuto. Juric probabilmente si affiderà agli stessi 11 iniziali schierati anche contro il Palermo, sperando di recuperare qualche infortunato e magari di avere a disposizione nuovi innesti dal mercato.

Per il dopo Brekalo Radonjic è l’uomo giusto

Nella scorsa stagione Josip Brekalo aveva aiutato molto i granata, il giocatore però non aveva voluto essere riscattato e così è tornato al Wolfsburg. Per sostituirlo i granata hanno deciso di puntare su Nemanja Radonjic e, a giudicare dalla partita in Coppa Italia, il serbo è stata la scelta giusta. Con le sue grandi doti di dribbling che ha sempre dimostrato durante la sua carriera ha messo in grande difficoltà la difesa palermitana. In qualche occasione è forse mancata un po’ di lucidità ma il trequartista di Juric ha giocato una gara straordinaria. Certo l’ex Roma dovrà cercare di trovare la continuità che gli è sempre mancata durante la carriera. Ora ci sarà l’esordio in Serie A per il numero 49 dei granata che, anche nelle scorse avventure in Serie A (Roma e Empoli) non era mai sceso in campo in Serie A. Sarà un buon test per verificare se quella con il Palermo sia stata solo una fiammata isolata e destinata a spegnersi o un tipo di prestazione destinata a diventare costante.