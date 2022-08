Senza Buongiorno squalificato e gli assenti, per motivi diversi, Zima e Izzo, il Toro si affaccia alla trasferta di Monza con molti dubbi

Buoni segnali dal reparto difensivo, ma che rischiano in fretta di essere messi nuovamente in ballo. Il primo avversario ufficiale del Torino di questa stagione è stato il Palermo. Una squadra neopromossa in B che, nonostante ciò, ha saputo comunque mantenere alto il livello di attenzione della retroguardia granata. Il Toro, anche grazie alla buona prestazione di Milinkovic-Savic, è riuscito a uscire dal campo con la porta involata. Un dato da non sottovalutare, soprattutto per un reparto ridotto ai minimi termini.

Zima fuori per infortunio, Izzo per scelta tecnica

Soltanto Rodriguez non ha avuto niente a che fare con l’infermeria nella preparazione estiva. Djidji e Buongiorno invece qualche acciacco l’hanno patito e tutto sommato non sono sembrati più indietro dei compagni che si sono allenati regolarmente. Gli altri, tutti assenti. Per un motivo o per l’altro, a Monza non saranno ancora della partita. Zima, dopo l’infortunio rimediato a Nizza, dovrà stare fuori sicuramente per le prime due giornate di campionato. Profondamente diverso è il discorso che riguarda invece Armando Izzo, fuori col Palermo per una scelta tecnica che può tradursi nella bocciatura senza diritto di replica. I suoi giorni a Torino stanno per scadere, sempre che qualcuno si presenti con un’offerta convincente.

Buongiorno out a Monza: è squalificato

Due assenze pesanti dunque, a cui si aggiunge anche quella di Buongiorno. Il classe ’99 deve fare i conti con gli strascichi della stagione scorsa. C’è da scontare una giornata di squalifica per il difensore granata. Un’assenza annunciata, ma che non allevia le pene di Juric, che di certo non aspettava altro che una penuria di scelte nella propria retroguardia ad aggiungersi ai già noti problemi di formazione dettati da un organico incompleto. Al momento Juric potrebbe affidarsi soltanto ad Adopo, resosi protagonista di buone prestazioni nell’inedito ruolo di difensore centrale in un paio di sfide di precampionato. Non proprio lo scenario migliore per presentarsi al debutto in campionato, ma i giocatori del Toro al momento sono questi.