Dopo i problemi che hanno portato all’annullamento dei biglietti venduti il Monza ha comunicato che i biglietti sono nuovamente disponibili

Dopo che il Monza era stato costretto ad annullare diversi biglietti del settore ospiti a causa di alcune anomalie (nello specifico la vendita ai residenti nella regione Lombardia), la società brianzola ha comunicato che è nuovamente possibile acquistare i biglietti. Inoltre è stato comunicato che l’acquisto del biglietto nel settore ospiti sarà consentito senza limitazioni ai non residenti in Lombardia, mentre per i tifosi residenti in Lombardia sarà necessario essere in possesso della fidelity card del Torino FC.