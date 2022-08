Il Toro per la partita contro il Monza non potrà contare su diversi difensori, per sopperire alle assenze potrebbero giocare Bayeye e Adopo

Per Ivan Juric il nuovo campionato non è ancora iniziato ma comincia già in salita. Per la prima giornata, dove i granata affronteranno il Monza, l’ex tecnico dell’Hellas Verona dovrà far fronte a una vera e propria emergenza per quanto riguarda la difesa. Il Toro infatti, non potrà contare su Alessandro Buongiorno in quanto squalificato, su David Zima out per infortunio e neanche su Armando Izzo che per scelta tecnica non è stato convocato per la partita contro il Palermo e molto difficilmente verrà convocato per la sfida contro i biancorossi. Dunque, dato che manca sempre di meno alla sfida tra il Toro e il Monza, è probabile che Juric decida di schierare, data l’emergenza difensiva, Michel Adopo e Brian Bayeye. Nonostante le numerose assenze e tutte le difficoltà che i granata stanno affrontando in questo periodo, il Toro non potrà assolutamente sbagliare la partita contro il Monza, perché sarà fondamentale iniziare il campionato di Serie A 2022/2023 con un risultato positivo. Ovviamente anche Bayeye e Adopo sono avvisati e dovranno farsi trovare pronti alla battaglia.

Bayeye: già provato nella difesa a tre contro Nizza e Palermo

Facendo in particolare un focus su Bayeye, c’è da ricordare che il giocatore ex Catanzaro è stato già provato da Juric nella difesa a tre come terzo di destra, prima nell’amichevole contro il Nizza e poi nel match di Coppa Italia dove i granata tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino hanno affrontato il Palermo. Bayeye in un ruolo che non è solito ricoprire non ha sfigurato, anzi tutt’altro. Ha dimostrato di essere un giocatore di qualità con ampi margini di crescita. Per lui, così come per Adopo, il test contro il Monza potrà già significare molto. Anche perché Bayeye vorrà dimostrare al Toro il prima possibile di non essersi sbagliato ad acquistarlo.