Ilkhan rappresenterà per Juric un’alternativa in più a Lukic e Ricci. Il turco potrebbe essere già convocato per il Monza

Ivan Juric, così come tutti i tifosi del Toro, non vede l’ora di conoscere meglio e vedere all’opera Emirhan Ilkhan, centrocampista turco acquistato dal Besiktas per il quale il club granata ha depositato il contratto in Lega ufficializzando così il trasferimento nella giornata di lunedì 8 agosto. Il giovane talento classe 2004, del quale in Turchia parlano tutti benissimo, ha realizzato il suo obiettivo di giocare in Europa e ha già iniziato a conoscere il mondo Toro, vedendo da vicino lo Stadio Olimpico Grande Torino e visitando il Filadelfia. Ovviamente Ilkhan avrà bisogno di tempo per integrarsi e per iniziare a conoscere la lingua italiana. Intanto con il suo arrivo il Toro si è garantito un’alternativa in più a Sasa Lukic e a Samuele Ricci. Per un primo tuffo nella sua avventura a tinte granata, il nome di Ilkhan potrebbe già comparire nella lista dei convocati da parte di Juric per la partita contro il Monza. Una sfida che si prospetta molto, ma molto importante per i granata, perché cominciare il nuovo campionato con il piede giusto sarà fondamentale.

Ilkhan: un altro giovane che Juric potrà lanciare

Tornando a parlare di Ilkhan, il centrocampista classe 2004 è l’ennesima dimostrazione, dopo la scorsa sessione di mercato invernale, che il Toro continua a puntare sui giovani. Anche perché il club piemontese sa benissimo di avere un allenatore che può considerarsi un vero e proprio maestro nel lanciare giovani talenti e rivitalizzare giocatori che si sono persi. Juric anche con Ilkhan proverà a intraprendere un percorso di crescita importante, un po’ come ha fatto con Ricci, giocatore al quale il centrocampista turco proverà a soffiare il posto. Però, come già anticipato, Ilkhan avrà bisogno di tempo. Comunque i presupposti per i quali l’ex Besiktas potrà fare bene in granata ci sono sicuramente tutti.