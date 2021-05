Calciomercato Torino / I granata e la Sampdoria seguono con grande interesse Alexander Jallow del Goteborg

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Sportbladet, il Toro e la Sampdoria stanno seguendo con molta attenzione Alexander Jallow, terzino svedese di 23 anni, di proprietà del Goteborg. Squadra in cui gioca anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Marek Hamisik, ex giocatore del Napoli. Jallow è un laterale destro che in caso di necessità può anche giocare a sinistra. Oltre ai due club italiani pare che anche il club belga dell’Anderlecht abbia messo gli occhi sul giocatore del Goteborg.

Torino: c’è bisogno di un laterale a sinistra

Il club granata ha bisogno di un laterale che possa giocare a sinistra perché oltre ad Ansaldi, sia Rodriguez che Murru non hanno convinto il Toro e a fine stagione il difensore svizzero dovrà trovare una nuova squadra che possa puntare su di lui mentre il numero 29 granata, dopo il prestito, tornerà alla Sampdoria. A destra invece, con Vojvoda in crescita e con Singo che è tra i giocatori che hanno stupito di più in positivo nel Toro, il club granata sembra essere messo meglio. Il Torino dovrà però blindare il giocatore ivoriano rifiutando le diverse offerte che potrebbero arrivare nella prossima sessione di mercato.

Le parole del ds del Goteborg

Pontus Farnerud, fratello dell’ex giocatore del Toro, Alexander, che ha vestito la maglia dal 2013 al 2016, e ds del Goteborg, ha così commentato le voci riguardo alle diverse squadre interessate a Jallow: “Sappiamo che c’è interesse da parte dei club in vista del suo sviluppo, ma finché non c’è nulla di concreto per prendere posizione, non c’è altro da aggiungere”.