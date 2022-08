Il trequartista ex Sampdoria è sceso in campo nel match contro lo Stockport County in attesa di avere novità da parte del Toro

Oltre al difensore svedese Isak Hien nella giornata di ieri, martedì 23 agosto, c’è stato un altro obiettivo di mercato del Toro che è sceso in campo con la sua squadra. Stiamo parlando di Dennis Praet, che ieri ha giocato con il suo Leicester nel match valido per i trentaduesimi di finale di Carabo Cup. Dove le Foxes hanno affrontato e sconfitto ai rigori lo Stockport Country. Il trequartista belga è stato schierato titolare alle spalle di Paston Daka, al fianco di Harvey Barnes e Kelechi Iheanacho. Praet poi è stato sostituito al 72’ minuto per l’ingresso in campo di Kiernan Dewsbury-Hall. Nonostante i minuti raccolti in campo contro lo Stockport Country, Praet sembra non rientrare nei piani del Leicester. Proprio per questo il giocatore ex Sampdoria spera di poter tornare al Toro e così di riabbracciare Ivan Juric, tecnico con il quale nella scorsa stagione Praet ha instaurato un buon feeling.

Praet, una mossa da ultimo giorni di mercato

Il ritorno del trequartista belga però sembra potersi concretizzare solamente nelle ultime ore di mercato, anche perché per il momento la priorità del responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati è quella di cercare di vendere i giocatori che non rientrano più nei piani del club granata. Praet dunque dovrà avere ancora un po’ di pazienza prima che il Toro possa fare dei passi avanti nel tentativo di farlo tornare nel capoluogo piemontese. Intanto anche i tifosi del Toro attendono novità su Praet, con la speranza di poterlo rivedere presto in granata.