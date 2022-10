Calciomercato Torino / Silva Pertinhes da mesi si allena a Torino, ora che ha ottenuto il passaporto comunitario è stato acquistato

Jonathan Silva Pertinhes è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. E’ un centrocampista brasiliano, classe 2004, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Capivariano e ora era svincolato. Il Responsabile del Settore giovanile granata, Ruggero Ludergnani, avrebbe voluto tesserarlo già in estate ma non ha potuto acquistarlo per via di un un intoppo burocratico: il Torino ha terminato gli slot per l’acquisto di calciatori extracomunitari da squadre straniere, è così che si è dovuto attendere che Silva Pertinhes acquisisse il passaporto comunitario (da tempo aveva avviato le pratiche) per poterlo ingaggiare. Il centrocampista da mesi era a Torino e si allenava già con le formazioni giovanili granata.