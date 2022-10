Se il Torino di Juric è tornato alla vittoria con il 4-0 al Cittadella, la Primavera di Scurto ha battuto 5-0 il Como

La Coppa Italia è stata manna dal cielo per il Torino di Juric: ha permesso di interrompere la striscia di risultati negativi in campionato, di tornare alla vittoria con un netto 4-0 al Cittadella e ha dato nuova linfa alla squadra che pochi giorni dopo è andata a vincere su un campo difficile come quello dell’Udinese. Anche la Primavera era reduce da una serie di risultati inaspettati e sconfitte varie, ora contro il Como, ai trentaduesimi di Coppa Italia, ha ritrovato il successo con il 5-0 che garantisce la qualificazione ai sedicesimi dove troverà la Cremonese.

Primavera, Scurto: “Bravi a chiudere la partita nella ripresa”

“Abbiamo fatto una partita discreta. Nel primo tempo dal punto di vista tecnico potevamo fare decisamente meglio, ma nel complesso i ragazzi si sono comportati bene mettendo in campo grande impegno. Nella seconda frazione siamo stati bravi a chiudere la partita. Teniamo al percorso in coppa e per questo motivo volevamo fare una buona prestazione” ha commentato il tecnico Giuseppe Scurto a fine partita. Ora si spera che, così come accaduto alla Prima squadra, anche la Primavera granata possa fare tesoro di questo 5-0 e utilizzarlo come trampolino di lancio per le prossime gare.