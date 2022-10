Torino-Como, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Primavera, allo stadio Silvio Piola di Vercelli va in scena Torino-Como. La partita è a eliminazione diretta, chi vince si qualifica ai sedicesimi di finale dove affronterà la Cremonese, che ha battuto 5-3 il Brescia. Per la formazione granata si tratta dell’esordio in questa competizione, la formazione lombarda, invece, nei due turni preliminari ha battuto prima la FeralpiSalò, poi l’Albinoleffe. Il calcio d’inizio della partita è in programma alle ore 15: segui Torino-Como in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Torino-Como 5-0: il tabellino

Marcatori: pt 13′ Caccavo (T), st 13′ Dell’Aquila (T), 15′ Dell’Aquila (T), 19′ Jurgens rig. (T), 21′ Dell’Aquila (T)

Ammoniti: pt 38’ Ruiz, pt 40’ Dembelé, st 5’ Dellavalle, st 19’ Verga

Torino: Passador, Anton, Rettore, Gineitis (st 22’ Ciammaglichella), Caccavo (st 16’ Corona), Jurgens (st 22’ Njie), Antolini, Dellavalle, Dembelé (st 1’ Dell’Aquila), Ruiz (1’ st Ruszel), Weidmann. A disposizione: Brezzo, Lopez, Gaj, N’Guessan, D’Agostino, Ansah, Bura, Opoku. Allenatore: Scurto.

Como: Piombino, Dilernia (st 22’ Polese), Moretti, Gennaio, Verga, Ba (st 32’ Zappa), Sabili, Suarato (st 5’ Ronco), Lipari (st 22’ Duchini), Di Giuliomaria, Chinetti. A disposizione: Frigerio, Boccardo, Colombo, Bossi, Vigano, Cecchini. Allenatore: Bell.

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-COMO

45′ Finisce la partita. Il Toro batte 5-0 il Como

37′ Passador para il rigore a Di Giuliomaria

36′ RIGORE per il Como

21′ GOOOLLL segna ancora Dell’Aquila, tripletta per il numero 10 granata e gara praticamente chiusa

19′ GOOOOLLLL 4-0 granata al Como. Jurgens trasforma dagli undici metri

18′ RIGORE per il Toro

15′ GOOOOOOLLL ancora Dell’Aquila! Due gol in due minuti per il numero 10 del Torino

13′ GOOOOOOOLLLL del Toro. Ha segnato Dell’Aquila entrato in campo a inizio ripresa

1′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo. Torino in vantaggio sul Como per 1-0

37′ Toro a un passo dal 2-0 con Weidmann ma il portiere avversario, Piombino, è bravo a opporsi alla conclusione in spaccata

28′ Risponde il Como con una conclusione di Suarato, bravo Passador a opporsi

20′ Torino a un passo dal 2-0 anche con Caccavo che colpisce la traversa da azione d’angolo

13′ GOL del Toro. Ha segnato Caccavo

1′ Iniziata la partita

PRIMO TEMPO

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: il prepartita

Giuseppe Scurto vuole la qualificazione al turno successivo e per questo ha ridotto al massimo il turnover in vista della partita contro il Como. In campo c’è quasi tutta la formazione titolare, dal portiere Passador, al capitano Dellavalle, fino a Anton, Gineitis, Jurgens, Dembelè, Weidmann e Caccavo. Le uniche novità sono rappresentate da Rettore e dallo spagnolo Ruiz a centrocampo. Il Torino è reduce da una serie negativa di risultati (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite giocate in campionato) e ha bisogno di tornare al successo.

Coppa Italia Primavera, Torino-Como: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, Rettore, Gineitis, Caccavo, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembelé, Ruiz, Weidmann. A disposizione: Brezzo, Lopez, Gaj, N’Guessan, D’Agostino, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Bura, Njie, Ruszel, Opoku. Allenatore: Scurto.

Como: Piombino, Dilernia, Moretti, Gennaio, Verga, Ba, Sabili, Suarato, Lipari, Di Giuliomaria, Chinetti. A disposizione: Frigerio, Zappa, Boccardo, Colombo, Polese, Bossi, Duchini, Ronco, Vigano, Cecchini. Allenatore: Bell.

Dove vedere Torino-Como in streaming e in TV

Non è prevista alcune diretta televisiva o streaming della partita. Torino-Como, in diretta web, può essere seguita su Toro.it.