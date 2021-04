Ricardo Rodriguez, arrivato su richiesta di Marco Giampaolo, è stato messo ai margini da Davide Nicola: in estate può lasciare il Toro

Un certezza trasformata in dubbio: questo è ciò che è accaduto a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, arrivato perché voluto fortemente dall’ex tecnico granata Marco Giamapolo, non è riuscito ad entrare nelle grazie di colui che è andato a sostituirlo, Davide Nicola. Colpa del ritorno alla difesa a tre o delle scelte nuovo di tecnico, sta di fatto che l’ex Milan è ora ai margini del progetto e difficilmente troverà spazio in granata. Tanto che in estate, dopo una sola stagione, potrebbe già andare via.

Rodriguez, una stagione a due facce

Una stagione a due facce la sua: se la prima parte lo ha visto dominare le scene con una titolarità non in discussione, ora invece è la panchina il luogo dovre trascorre più tempo. Nicola ha infatti espresso le proprie preferenze e lo svizzero non è contemplato. Le vie d’uscita restano poche, così come le occasioni a disposizione per mettersi in luce anche in ottica mercato. Ogni possibilità è d’oro, ma per ora tutto resta in bilico e solo il tempo darà le risposte.

Nicola, un arrivo che ha cambiato le sorti di Rodriguez

L’arrivo di Davide Nicola ha portato una ventata d’aria fresca all’interno del Torino, incapace di uscire dalla crisi nell’ultimo periodo di Giampaolo. Il nuovo tecnico ha saputo trasmettere quel cambio di mentalità necessario a ottenere risultati e la differenza si è vista. C’è però chi non ha tratto giovamento dal suo arrivo. Rodriguez in primis, che ha collezionato una sola presenza contro il Crotone in una situazione di emergenza, dal cambio in panchina. Non il migliore degli epiloghi per lo svizzero, che potrebbe quindi lasciare il club granata in estate.