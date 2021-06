Calciomercato Torino / Nelle scorse settimane si erano registrati alcuni contatti tra Vagnati e l’entourage di Franco Vazquez

Franco Vazquez ha scelto il Parma. Niente Torino, quindi, per il trequartista italo-argentino che ha ora firmato un contratto di due anni con la società emiliana. Nelle scorse settimane si erano registrati alcuni contatti tra Davide Vagnati e l’entourage del giocatore, che si era liberato a parametro zero dal Siviglia, ma la trattativa non è mai decollata veramente: il dt granata ha sempre considerato l’ex Palermo un’alternativa a Junior Messias, il calciatore ha così deciso di accettare la proposta arrivata dal Parma. Lo stesso Vazquez aveva manifestato pubblicamente la propria voglia di tornare a giocare in Italia: un desiderio che ora si è realizzato.