Calciomercato Torino / Messias si complica, Vagnati segue anche Marvin Park del Real Madrid per l’attacco: la situazione

Non sta facendo all-in su Junior Messias, il Torino. Anche perché, di giorno in giorno, la trattativa per il fantasista del Crotone diventa più complicata. Il direttore dell’area tecnica, Vagnati, non ha ancora trovato la chiave (economica, in primis) per convincere l’omologo Ursino a lasciar partire il brasiliano, che pure gradirebbe la destinazione. Il trentenne con un passato a Barriera di Milano resta il primo obiettivo per la trequarti, ma non è il solo. Tra le opzioni, come anticipato da Sky, c’è il classe 2000 Marvin Park del Real Madrid, spagnolo di madre sudcoreana e papà nigeriano.

Ha esordito in Liga con il Real di Zidane

E’ un esterno d’attacco che ama giocare a destra. E secondo il dt ben si adatterebbe al 3-4-2-1 di Juric. La trattativa è complicata, però, perché Park è uno dei talentini che le Merengues non hanno alcuna intenzione di svendere. Possibile che il primo tentativo del Toro, se arriverà, possa prevedere un prestito con diritto di riscatto, ma è anche probabile che il Madrid voglia riservarsi un diritto di riacquisto. Si sono registrati i primi contatti, da approfondire. Park ha esordito in prima squadra nella stagione appena conclusa: Zidane gli ha concesso quattro spezzoni in Liga, di cui due dal primo minuto.