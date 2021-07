Sirigu dopo l’Europeo deciderà il suo futuro: il portiere sardo valuterà se rescindere il contratto per poi ascoltare altre offerte

Salvatore Sirigu è ancora impegnato e concentrato con l’Italia agli Europei. Ovviamente lo sguardo è rivolto alla finale di domenica sera a Wembley, dove gli azzurri affronteranno l’Inghilterra o la Danimarca. La prossima settimana, dopo la fine di Euro 2020, il numero 39 granata potrà sedersi a un tavolo con la dirigenza del Toro per parlare del suo futuro che senza dubbio sarà lontano da Torino con l’arrivo di Berisha che dovrà contendersi il posto da titolare con Milinkovic-Savic, che da poche settimane ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Infine con Sava e Gemello che cercheranno di contendersi il posto da terzo portiere provando a conquistare Ivan Juric. Sirigu assieme al club granata dovrà valutare se è il caso di rescindente il proprio contratto con il Toro, per poi cercare una nuova squadra. Il portiere sardo da dopo domenica dovrà pensare e decidere il proprio futuro.

Cagliari su Sirigu se Cragno dovesse andare via

Si fa sempre più concreta la possibilità che Sirigu possa approdare al Cagliari nel caso Cragno decida di lasciare il club sardo, anche se al momento pare che il portiere rossoblù sia sempre più vicino alla permanenza nel club sardo. Ma il calciomercato è appena iniziato e il ds del Cagliari Capozucca ha sempre ribadito che Cragno potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta che soddisfi le richieste dei rossoblù. Per Sirigu, nato proprio in Sardegna a Nuoro, sarebbe un ritorno a casa nella sua terra. Sicuramente il numero 39 del Toro, dovunque andrà, vorrà rifarsi dopo una stagione altalenante in granata dove ha avuto un inizio di campionato molto negativo ma un finale in cui si è dimostrato il portiere esperto e importante che tutti conoscono.