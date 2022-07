Calciomercato Torino / Il Salisburgo non vuole svenderlo, continuano i colloqui: per il Toro è una priorità per il post Bremer

Si tratta, ma la chiusura è ancora lontana. Tra Oumar Solet e il Torino c’è di mezzo il Salisburgo, e non poteva essere altrimenti. Il club della scuderia Red Bull non vuole svendere nessuno dei suoi talenti, ivi compreso il difensore centrale classe 2000, con ventidue presenze in Bundesliga austriaca nell’ultima stagione. La buona notizia, per i granata, è che la trattativa con il calciatore sta andando bene. Fin da subito, Vagnati ha puntato a convincere Solet prima del suo club di appartenenza, anche con l’obiettivo di abbassare il prezzo.

Solet per il dopo Bremer: Toro al lavoro

Fin qui, però, il Salisburgo non ha ceduto più di tanto. Valuta il centrale una cifra attorno ai 12 milioni e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, senza arzigogolati prestiti. Il Toro sta lavorando con gli agenti e attraverso gli agenti – il team è lo stesso che segue Djuricic, altro obiettivo dei granata – per mediare con gli austriaci, forte del benestare del ragazzo, che in Italia giocherebbe volentieri.

Per il Torino, Solet è una priorità, in quel ruolo. I granata ne hanno bisogno per tamponare, senza perdite di tempo, la sicura cessione di Bremer. Ma proprio da quest’ultima dipenderà la potenza economica del club nei vari tavoli aperti in queste prime settimane di calciomercato.