Jacopo Segre, test Giampaolo: in ritiro si gioca la permanenza - Toro.it

Calciomercato Torino / Terminati i playoff con il Chievo, Jacopo Segre tornerà in granata e raggiungerà la squadra a Biella. Giampaolo lo valuterà

Punto numero uno: Jacopo Segre è il calciatore che più di tutti si è messo in luce in questa stagione di prestito dal Torino. Ha giocato da titolare nel Chievo fino a quando i gialloblu, andati ai playoff, si sono giocati la promozione in Serie A e ha mostrato già una buona maturità. Punto numero due: il Toro su di lui punta tanto, è un classe 1997 e gioca in un settore del campo (nel mezzo) dove i granata si sono trovati spesso in difetto, soprattutto nell’ultima stagione. Per tutto questo, gli occhi saranno puntati su di lui nel ritiro di Biella, nel quale la mezzala giungerà qualche giorno dopo rispetto ai compagni, che saliranno invece tra venerdì e sabato prossimi.

Ritiro dopo le vacanze: e Giampaolo lo valuterà

Il ritardo, giustificato dal fatto che Segre ha terminato la stagione dopo rispetto ai suoi compagni al Torino, non cambierà di una virgola la sua situazione: ogni discorso sul futuro dipende dai giorni che Giampaolo trascorrerà con il gruppo al “Lamarmora”.

Il tecnico valuterà il giovane centrocampista, ne testerà le qualità tecniche e tattiche. E solo dopo comunicherà alla società e all’entourage del calciatore la decisione definitiva. Occorrerà aspettare, insomma, per sapere se il destino dell’ex Primavera sarà in prima squadra o di nuovo in prestito. Deciderà Giampaolo.