Sono in corso a Torino le visite mediche per i due difensori: Guillermo Maripan dal Monaco e Sebastian Walukiewicz dall’Empoli

Due nuovi difensori per il Toro. Nel corso della mattinata di oggi, Guillermo Maripan e Sebastian Walukiewicz stanno svolgendo le visite mediche. Per i due giocatori, in giornata, ci sarà l’ufficialità del loro passaggio in granata. Erano arrivati a Torino già nella giornata di ieri. Maripan, cileno, arriva dal Monaco. Walukiewicz, polacco, arriva dall’Empoli.

Maripan a titolo definitivo

Maripan aveva un contratto che scadeva nel 2025 con il Monaco. Era presente l’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno. Ma questa opzione non è stata esercitata e quindi arriva al Torino a titolo definitivo. Niente prestito con diritto di riscatto.