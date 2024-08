Ecco dove vedere Venezia-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 30 agosto alle ore 18:30

Venezia-Torino apre la 3^ giornata di Serie A. Si gioca venerdì 30 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Penzo di Venezia. Granata con 4 punti in due partite, mentre i lagunari ne hanno 1 di punto. Vanoli torna a Venezia dopo aver portato la squadra in Serie A e affronta Di Francesco. La partita, sarà visibile su DAZN. L’applicazione di DAZN può essere scaricata su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. È possibile ottenerla poi anche tramite Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per poter accedere al contenuto è necessario un abbonamento a DAZN.