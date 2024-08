Saba Sazonov e Pietro Pellegri vanno in prestito all’Empoli. Nel corso di oggi le visite mediche per loro e poi l’ufficialità

In casa Toro c’è chi arriva e c’è chi va. Nella mattinata di oggi hanno svolto le visite mediche Maripan (dal Monaco) e Walukiewicz (dall’Empoli). Saba Sazonov e Pietro Pellegri invece salutano in prestito e vanno all’Empoli. A confermarlo è stato Vanoli nell’ultima conferenza stampa: “Sazonov e Pellegri non ci saranno domani, penso sia definita già con l’Empoli”. Nella giornata di oggi, anche per loro, visite mediche e poi ufficialità del passaggio in prestito. Qui al Torino non avrebbero avuto spazio con Vanoli.