Tra i giocatori che Juric è riuscito a rivitalizzare nel migliore dei modi c’è senza alcuna ombra di dubbio Vojvoda

Dato che la stagione in corso si sta avviando verso il rush finale, si fanno sempre più insistenti i rumors legati al calciomercato. È da pochi giorni che gira la notizia, che arriva dal Kosovo, secondo la quale il Milan avrebbe messo gli occhi su Mergim Vojvoda e ci sarebbe già stato un incontro tra Paolo Maldini e l’entourage del numero 27 granata. Una possibilità che ha spaventato il Toro e i tifosi granata che sicuramente non hanno alcuna intenzione di perdere Vojvoda, proprio dopo la stagione nella quale l’esterno kosovaro ha dimostrato di avere ottime qualitá in primis, ma soprattutto di avere ampi margini di crescita. Grazie alla stagione che Vojvoda sta rimediando anche il suo valore è cresciuto passando dai 5,5 milioni più bonus, spesi dal Toro nell’estate del 2020 per comprarlo dallo Standard Liegi, ad una cifra certamente più alta, intorno ai 10 milioni di euro.

Vojvoda quanti miglioramenti grazie a Juric

Come già anticipato e sottolineato, Vojovda fino ad oggi è stato autore di una buonissima stagione e grande merito è da attribuire a Juric. Anche nella sua prima stagione al Toro l’ex tecnico dell’Hellas Verona si è dimostrato ancora molto abile a rivitalizzare i giocatori, come ha fatto con Vojvoda, con l’allenatore croato che lo ha schierato per la prima volta a sinistra. Ovviamente anche l’esterno kosovaro ha tanti meriti per l’ottimo campionato che sta conducendo. Partito a inizio stagione dietro ad Ola Aina e a Cristian Ansaldi nelle gerarchie, il numero 27 del Toro è stato bravo a far cambire idea a Juric diventando una pedina davvero fondamentale. Ora per il Toro Vojvoda rappresenta un gioiello che è cresciuto, che è cambiato e migliorato e può ancora farlo, ma soprattutto che ha acquisito maggior valore. Ed è proprio per questo che i granata se lo tengono molto, ma molto stretto.