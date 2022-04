Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati su Bremer: “E’ fantastico. Per lui c’è movimento ma è ancora presto”

L’errore di Bremer al 91′ sulla marcatura di Immobile (insieme a quello di Pellegri) è costato al Toro due punti, una vittoria che sembrava ormai in tasca sfumata proprio all’ultimo per quello che si può considerare l’unico neo della partita del difensore. Sulla stagione del difensore, per la verità. Sì, perchè più che l’ennesimo risultato sfumato sul finale, a far notizia è proprio l’errore di Bremer. Il brasiliano, cresciuto di partita in partita, ha ormai abituato a prestazioni di livello impressionante e vederlo sbagliare qualcosa non è certo consuetudine. Un rendimento che lo rende di settimana in settimana sempre più decisivo e, soprattutto, sempre più al primo posto tra i desiderata delle squadre italiane e straniere.

Vagnati: “E un calciatore fantastico”

E a confermarlo è lo stesso direttore sportivo granata, Davide Vagnati che a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro la Lazio ha parlato proprio del mercato e del possibile futuro del brasiliano: “È complicato dare una valutazione oggettiva del giocatore. Ci sono tante variabili e la prima è data dal numero delle squadre che ci chiamano – ha confermato il ds che, di fatto, lancia ufficialmente l’asta che rappresenterà quasi certamente uno dei temi più caldi del prossimo calciomercato estivo.

E se è vero che dare una valutazione precisa del valore di Bremer non è semplice, Vagnati non ha però dubbi sul fatto che il centrale granata sia “un calciatore straordinario e, in un momento in cui c’è carenza in quel ruolo, lui sta facendo cose incredibili. Diciamo che per lui c’è movimento, ma è ancora presto“. Insomma, il discorso sul futuro di Bremer è soltanto rimandato. Quello che è certo è che il numero di pretendenti farà salire le quotazioni e che per strappare un accordo con società e giocatore le pretendenti dovranno offrire molto più della miglior cifra possibile.