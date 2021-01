La società sarda è a caccia di una punta e ha chiesto Zaza al Torino: possibile contropartita può essere Pavoletti

Dodici giorni al gong: un’operazione in uscita, Meitè al Milan, nessuna in entrata. La necessità di trovare una punta da affiancare a Belotti non è di certo scemata con l’arrivo di Davide Nicola: nemmeno quella, eventualmente, di lasciar partire uno degli attaccanti attualmente in rosa per lasciare il posto ad un nuovo arrivo. L’operazione Zaza-Pavoletti consentirebbe ai granata, con una sola mossa, di operare nelle due direzioni. Nelle ultime ore i contatti tra Cagliari e Torino si sono moltiplicati: la società sarda è a caccia di una punta, qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di Simeone. Zaza, giocatore che Di Francesco conosce e che già ha avuto al Sassuolo, corrisponderebbe all’identikit ricercato dai rossoblù che però a quel punto potrebbero inserire nell’operazione, come contropartita, Pavoletti.

Zaza al Torino non decolla

Aveva trovato continuità con Longo, dopo le difficoltà con Mazzarri. Poi, negli ultimi mesi, complice anche uno stop ad inizio stagione, è stato in continuo ballottaggio con Verdi e con Bonazzoli. Il Cagliari gli darebbe la chance di giocare titolare, di essere il punto di riferimento offensivo della squadra, cosa che il Toro non è ad oggi in grado di garantirgli.

Pavoletti-Zaza, destini incrociati

Allo stesso modo per non restare scoperto in attacco, il Torino non può permettersi di cedere un attaccante senza essere certo di poterlo sostituire. Ed ecco che Vagnati potrebbe cogliere l’occasione chiedendo l’inserimento nell’operazione di Pavoletti, che farebbe il percorso inverso giocando i prossimi sei mesi con la maglia granata.