Calciomercato Torino / Davide Nicola ha richiesto come rinforzo in attacco Antonio Sanabria, giocatore che ha già allenato al Genoa

I granata puntano su Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano in forza al Betis Siviglia. Potrebbe essere proprio lui il primo rinforzo del Toro per il nuovo allenatore Davide Nicola, che conosce molto bene l’attaccante ex Genoa proprio perché lo ha allenato nell’esperienza in rossoblù. Sull’attaccante è forte anche l’interesse del Bologna, che non ha trovato ancora un’intesa con il club spagnolo ma ha già ottenuto il “sì” del giocatore. Il Betis Siviglia, per lasciar partire Sanabria, chiede una cifra intorno ai 20 milioni. Una pista che pare più concreta e possibile è quella di un prestito: questa sarebbe anche l’opzione più gradita anche dalla società granata.

Calciomercato Torino: Sanabria richiesto da Nicola

Nicola, come dicevamo, conosce molto bene Sanabria: lo scorso anno al Genoa i due hanno condiviso l’ultima parte della stagione. Con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Nicola sulla panchina rossoblù, Sanabria riuscì a ritagliarsi dello spazio tornando anche a segnare. Nell’ultima giornata di campionato contro il Verona segnò anche una doppietta nel match finito 3-0 in favore della squadra genovese, contribuendo così a conquistare la salvezza. Potrebbe essere quindi l’attaccante del Betis il profilo designato per andare a dare una mano a Belotti facendo da spalla al capitano granata.

Calciomercato Torino: Kouamé e Lammers più distanti

Sanabria potrebbe essere il profilo giusto per il Toro anche perché due attaccanti che la società seguiva, ovvero Kouamé e Lammers, paiono ormai molto lontani. Entrambi erano profili che piacevano all’ex tecnico granata Marco Giampaolo ma, per motivi differenti, le trattative si sono arenate: Kouamé è stato bloccato dalla Fiorentina (il club viola non pare più intenzionato a cedere l’attaccante ivoriano) mentre per quanto riguarda Lammers, il Genoa ha superato il Torino e pare molto vicino a trovare l’accordo.