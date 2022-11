Il CT della Polonia ha rivelato che Zurkowski vuole lasciare la Fiorentina, il Toro a gennaio potrebbe fare un tentativo per prenderlo

Un po’ come un fulmine a ciel sereno sono arrivate delle novità importanti in merito al futuro di Szymon Zurkowski. A darle è stato il C.T. della Polonia Czesław Michniewicz che ai microfoni di przegladsportowy.onet.pl ha dichiarato: “Zurkowski ha ricevuto un’offerta dalla Fiorentina per rinnovare il contratto, ma non ha intenzione di fare un passo del genere. Non è interessato a questa prospettiva”. Queste parole da parte dell’allenatore della selezione biancorossa hanno fatto drizzare le antenne a diversi club, tra cui anche il Toro, che ora vedono nel centrocampista classe 1997 una possibile occasione per la sessione di calciomercato invernale che inizierà il prossimo 2 gennaio e terminerà martedì 31 gennaio 2023. Anche il Toro, che già in passato aveva sondato la pista Zurkowski, potrebbe rifarsi sotto e cercare di portare il polacco all’ombra della Mole. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati ovviamente ha già messo in conto che per poter mettere le mani su Zurkowski dovrà fare attenzione alla concorrenza di diversi club, con il Bologna in prima linea. Ed è curioso che si parli del centrocampista polacco, obiettivo di mercato dei granata e degli emiliani, proprio nella settimana che porta al match Bologna-Torino.

Zurkowski sta trovando pochissimo spazio in viola

Molto probabilmente ad alimentare la voglia del centrocampista polacco di cambiare aria e di lasciare la Fiorentina è il fatto che in viola il giocatore sta trovando pochissimo spazio. Per il momento ha raccolto 3 presenze, di cui 2 in campionato e 1 in Conference League, 1 assist e 0 reti. Sicuramente, dopo aver fatto molto bene la scorsa stagione con addosso la maglia dell’Empoli, Zurkowski si aspettava più note liete di quelle che sono arrivate e per lui cambiare aria potrebbe essere veramente la soluzione migliore. Intanto il Toro monitora da lontano la situazione legata al centrocampista polacco.