Il riscatto per il croato è fissato sui 15 milioni: non una cifra esorbitante visto il rendimento. Ma tanto dipenderà dalla permanenza dell’allenatore

Vlasic è il giocatore per il quale il Toro più dovrà spendere per il riscatto, il prossimo giugno. Ma è pure il calciatore che garantisce qualità al reparto e alla squadra, quello di cui Juric non riesce a fare a meno, mai. Perché è completo, questa la spiegazione dell’allenatore, che al di là dei gol decisivi del suo connazionale sa di poter contare su un calciatore in grado di mandare in rete i compagni, di innescare le azioni più pericolose. Lo ha fatto sentire eccome il suo peso nelle ultime due vittorie, quella di Udine e quella contro il Milan, partecipando alle azioni decisive. Arrivato in estate dal West Ham, per avere il suo cartellino per intero il Toro dovrà sborsare 15 milioni.

Vlasic, 15 milioni di motivi per riscattarlo

Non è una cifra inarrivabile. Si tratta della stessa, per citare un altro giocatore già passato alla corte di Juric, che il Torino si era assicurato un anno prima, ossia Praet. In quel caso la difficoltà dell’operazione passava soprattutto per i guai fisici che spesso hanno costretto il belga ai box non solo nell’anno in granata ma pure nei precedenti. Facendo gli scongiuri Vlasic è invece un giocatore di ben altra tenuta fisica e che per Juric è imprescindibile.

Dipende tutto dal futuro di Juric

Il suo destino perciò è legato a doppio filo proprio all’allenatore. Lo ha voluto, cercato, convinto ad accettare il Toro. Vlasic è diventato granata grazie a Juric e nel progetto del tecnico crede, a quel progetto ha detto sì. Logico aspettarsi che un addio anticipato del croato in panchina cambierebbe i piani del giocatore.