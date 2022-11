Juric in conferenza stampa ha speso delle parole sulla questione attaccanti, chiarendo che numericamente il Toro è a posto

Nella conferenza stampa di presentazione del match Torino-Sampdoria Ivan Juric, come sempre, ha spaziato affrontando diversi temi. Tra questi c’è stato modo anche per parlare di mercato e, per essere più precisi, sulla possibilità che il club granata a gennaio vada alla ricerca di un attaccante dato che Antonio Sanabria e Pietro Pellegri, anche a causa di diversi infortuni che hanno riscontrato, non stanno sicuramente rendendo come la società granata sperava a inizio stagione. Il Toro dunque, per correre ai ripari, potrebbe pensare di andare ad acquistare un rinforzo per il reparto offensivo. In merito a questo tema il tecnico croato ha dichiarato: “Se ci manca un attaccante? Si può trovare anche il modo di giocare bene senza attaccante, ma è chiaro che se giochi con un centravanti che non ha le caratteristiche dell’attaccante si fa fatica, soprattutto nel calcio di oggi. A Bologna vedevo il valore di Aranutovic, teneva palla, faceva uscire la squadra, girava tutto intorno a quello. Numericamente ci siamo come attaccanti, tre non servono, due bastano, ma dipende dalla qualità”. Dunque l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha fatto capire che non chiude all’arrivo di una punta ma che vuole succeda solamente se di qualità, altrimenti va bene continuare con chi è presente in rosa.

Vagnati si guarda attorno e sonda diverse piste

Intanto bisogna sottolineare che il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati, come è giusto che sia, sta iniziando a testare diverse pista in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, ovviamente con un occhio di riguardo per quanto riguarda gli attaccanti. Il club granata, se si dovesse presentare un’ottima occasione, non vorrà certamente farsi trovare impreparato. Questo al di là dei ruoli. Intanto Juric ha detto la sua per quanto riguarda la punta e tutti hanno preso atto delle parole del tecnico croato.