Calciomercato Torino / Il tecnico dell’Arsenal Arteta ha parlato del mercato in uscita concentrandosi anche su Torreira: “Non ci sono aggiornamenti”

Il tempo stringe sempre di più e il Torino continua ad essere alla ricerca di un regista da consegnare a Giampaolo e, ovviamente, il primo obiettivo continua ad essere Torreira anche se nelle ultime ore la trattativa è apparsa sempre più complessa. Soprattutto perchè la concorrenza dell’Atletico Madrid non accenna a placarsi e anzi sta diventando sempre più pressante tanto da essersi avvicinata pericolosamente, almeno per i granata, ad un accordo con l’Arsenal. Ma proprio da casa Arsenal non sembrano arrivare particolari novità: lo stesso tecnico Arteta, infatti, incalzato dai giornalisti in conferenza stampa ha ammesso: “Non abbiamo aggiornamenti su Lucas o su nessun altro giocatore al momento“.

La situazione: Atletico vicino all’accordo

Parole che potrebbero ovviamente essere lette come dichiarazioni di circostanza da parte del tecnico dell’Arsenal. Tuttavia, la situazione rimane al momento invariata: come raccontato nei giorni scorsi, infatti, il Torino deve fare particolarmente attenzione all’Atletico Madrid che si è fatto prepotentemente avanti per Torreira arrivando ad un passo dall’accordo che potrebbe chiudere anche quel piccolo spiraglio che i granata stanno tentando di tenere aperto.

Il giocatore, infatti, sembra particolarmente attratto dalla possibilità di volare in Spagna alla corte di Simeone mentre, al contrario, i granata non sono mai riusciti a presentare un’offerta che potesse attirare davvero il giocatore. Il tempo però, come anticipato, adesso è davvero arrivato agli sgoccioli e Giampaolo ha un bisogno vitale del suo regista. Serve un’accelerata o un definitivo cambio di obiettivo e serve subito.