Zaccagno vicino alla Cremonese, partirà a titolo definitivo

Calciomercato Torino / Cremonese e Toro hanno trovato l’accordo per Zaccagno: il portiere passerà in Serie B a titolo definitivo

Il Torino deve lavorare anche in uscita e il prossimo che si appresta a lasciare il capoluogo piemontese è l’ex portiere della Primavera granata Zacccagno. L?estremo difensore, lo si scriveva a marzo scorso, sognava di poter convincere il Toro a confermarlo per restare in granata. Un obiettivo che alla fine non si è concretizzato: il mercato lo sta infatti portando lontano da quella che per anni è stata la sua casa. Destinazione? La Cremonese. Secondo le indiscrezioni, le due società sembrano aver trovato l’accordo definitivo e per le prossime ore sarebbero attese (condizionale d’obbligo) sia la conferma che l’ufficialità del passaggio del portiere classe 1997 ai grigiorossi in Serie B.

La formula: titolo definitivo per il portiere

E a differenza delle passate stagioni, questa volta l’addio al Torino per Zaccagno sarà definitivo. La società del presidente Cairo, infatti, non punterà più su un prestito bensì alla cessione a titolo definitivo del portiere.

Con la Cremonese, infatti, i granata hanno trovato l’accordo per l’acquisto del 23enne cresciuto nelle giovanili granata proprio sulla base di un passaggio a titolo definitivo. Per Zaccagno, dunque, il futuro sarà in Serie B. Non resta che attendere la firma del contratto da parte del giocatore e la successiva ufficialità.