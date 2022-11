Calciomercato Torino / Il dt granata e i suoi collaboratori saranno spettatori interessati delle varie partite del Mondiale in Qatar

Il Mondiale è da sempre una vetrina prestigiosa per i calciatori di tutto il mondo, quello in Qatar non è da meno. E a vedere da vicino le varie partite ci sono osservatori e uomini mercato di tutte le squadre del mondo, compreso il Torino: Davide Vagnati e il suoi collaboratori sono infatti spettatori interessati della Coppa del Mondo. A gennaio la società granata dovrà tornare sul mercato per completare la squadra ma anche per cercare alternative ai possibili partenti (tra cui potrebbe esserci anche Sasa Lukic).

Calciomercato Torino: osservatori al Mondiale

Tra le Nazionali tenute sotto osservazione c’è la Polonia nella quale gioca Szymon Zurkowski, centrocampista che non ha trovato quasi mai spazio nella Fiorentina nella prima parte di stagione e che a gennaio con ogni probabilità lascerà la squadra viola. Il Torino lo aveva seguito in estate ma una vera e propria trattativa non si era aperta, a gennaio le cose potrebbero però cambiare, anche perché è lo stesso giocatore a spingere ora per la cessione.

Il Mondiale sarà però una vetrina anche per i calciatori del Torino impegnati, il cui valore potrebbe crescere in caso di buone prestazioni: Cairo e Vagnati sperano in buona Coppa del Mondo da parte di Lukic, considerando che il suo destino è ormai segnato. A gennaio o al massimo a luglio lascerà il Torino, sembra impossibile al momento ricucire lo strappo e convincerlo a rimanere anche in futuro, ma se riuscirà a essere un grande protagonista con la Serbia potrebbe scatenarsi per lui un’asta e il valore del suo cartellino aumentare.