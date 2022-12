Calciomercato Torino / Il trequartista è uno dei protagonisti del Mondiale e, di partita in partita, il suo valore cresce sempre di più

L’unico calciatore del Torino a laurearsi campione del mondo è stato, finora, Beppe Dossena con l’Italia nel 1982. In Qatar ce n’è però un altro che insegue questo sogno: è Nikola Vlasic. Con la Croazia ha eliminato, a sorpresa, il Brasile nei quarti di finale e il trequartista del Toro è stato anche determinante realizzando il primo dei tiri dal dischetto della nazionale balcanica: anche se solamene nella gara d’esordio è stato schierato titolare, Vlasic si sta ritagliando uno spazio importante in questo Mondiale e con i suoi rigori è stato decisivo sia contro il Giappone che contro il Brasile.

Calciomercato Torino: Vlasic, il riscatto è fissato a 15 milioni

Il Mondiale, si sa, è una vetrina importanti per tutti i suoi protagonisti e chi riesce a risplendere nel torneo vede inevitabilmente crescere il valore del proprio cartellino, per questo motivo per il Torino esercitare la clausola per del diritto di riscatto di Vlasic sarebbe ora un doppio affare: sia dal punto di vista tecnico che economico. Non serviva certo il Mondiale per scoprire le qualità tecniche del trequartista, che nel Torino si è immediatamente ritagliato uno spazio importante, ma i 15 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dal West Ham hanno finora fatto tentennare Urbano Cairo.

Calciomercato, Torino: si valuta il riscatto di Vlasic

Quella cifra, invece, appare ora addirittura bassa se rapportata alle qualità del giocatore, tanto che senza troppe difficoltà, in caso di cessione, il Torino potrebbe ricavare una di quelle plusvalenze che per anni Cairo ha seguito e in estate è tornato a fare con la cessione Bremer. Ecco perché appare sempre più improbabile che la prossima estate possa ripetersi un altro caso Brekalo, con il giocatore che è stato lasciato tornare alla base: che sia per tenerlo e costruire intorno a lui una squadra competitiva o che sia per rivederlo, in casa Torino si sta valutando con sempre maggiore attenzione il riscatto di Vlasic. E sarebbe auspicabile che il suo acquisto fosse per seguire la prima strada, quella della crescita della squadra.