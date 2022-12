Il club granata vuole acquistare un terzino a gennaio per poi affidarlo a Juric in modo che ci possa lavorare in vista della prossima stagione

Il Toro si trova a San Pedro del Pinatar per continuare a lavorare in vista della ripresa del campionato che avverrà il 4 gennaio, quando Rodriguez e compagni ospiteranno l’Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino. Il club granata ovviamente continua ad impegnarsi non solo sul fronte campo ma anche gettando le basi per la prossima sessione di calciomercato invernale. La volontà del Toro è quella di andare alla ricerca di un terzino. L’obiettivo del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati è cercare di fare un’operazione simile a quella che ha portato Samuele Ricci all’ombra della Mole, e cioè prendere un terzino già a gennaio in modo che nei mesi successivi possa subito lavorare agli ordini di Ivan Juric ed essere così poi pronto per l’inizio del campionato 2023-2024. Soprattutto considerando che le situazioni intorno a Wilfred Singo e Ola Aina per il momento sono due grandi incognite e molto presto potrebbero cambiare. Infatti la loro permanenza al Toro in vista della prossima stagione è tutt’altro che certa. Il budget stanziato dal presidente granata Urbano Cairo per andare a gennaio alla ricerca di un terzino è di 5 milioni di euro.

A Vagnati piacciono Mazzocchi e Bereszynski

Il primo terzino sul quale il Toro ha messo gli occhi è Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana che può giocare su entrambe le fasce e che viene tenuto sotto osservazione da Vagnati già dalla scorsa estate. Il Toro per Mazzocchi ha presentato una prima offerta, di 3 milioni di euro, che è stata ritenuta troppo bassa dal club campano. Le parti continueranno a mantenere vivi i contatti e a trattare, ma c’è da segnalare che c’è anche un altro terzino che piace molto al Toro. Si tratta di Bartosz Bereszynski, giocatore di proprietà della Sampdoria. Sicuramente un altro profilo molto interessante.