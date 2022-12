Due squadre piemontesi sono interessate a Matthew Garbett, centrocampista in uscita dal Torino nel mercato di gennaio

Il centrocampista neozelandese Matthew Garbett, è arrivato al Torino nel 2021 e da quest’anno è stato aggregato alla prima squadra. Per lui però poco spazio nello scacchiere di Ivan Juric: solo una presenza da subentrato in Coppa Italia contro il Cittadella. Ecco perchè con tutta probabilità verrà ceduto in prestito nella sessione invernale di calciomercato, con l’obbiettivo di mettere minuti nelle gambe e trovare continuità. Il ragazzo è giovane e ha qualità, quindi starà a Vagnati cercare una sistemazione giusta per il ragazzo.

Novara e Pro Vercelli

Ci sono due squadre interessate al classe 2002 nato a Londra, e sono entrambe piemontesi: Novara e Pro Vercelli. Squadre dalla grande tradizione, ma che vivono di un’accesa rivalità, dando vita al derby delle risaie. Entrambe militano in Serie C, nel girone A. Sono squadre attrezzate, e il livello del campionato è molto buono, perfetto per far crescere un giovane come il numero 36 granata. Non sono da escludere ovviamente altri interessamenti, magari anche dalla Serie B, che potrebbero attirare di più il giocatore. Il suo futuro però nella seconda parte di stagione, sarà quasi sicuramente altrove, con la formula del prestito secco.

L’utilità di una seconda squadra

Il presidente del Torino Urbano Cairo, in merito all’argomento seconde squadre, ha dichiarato che ci penserà meglio. Si traterebbe certo di un investimento importante, ma permetterebbe ad alcuni giocatori come Garbett, di giocare con continuità in Serie C senza andare in prestito. Una soluzione interna da prendere seriamente in considerazione.

