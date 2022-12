Seck ha raccolto poche presenze nella prima parte della stagione senza mai riuscire a rivelarsi determinante

I Mondiali proseguono sempre di più verso la fase calda. A fare un blitz in Qatar è stato anche il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati, che adesso che è tornato in Italia avrà diverse gatte da pelare in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Tra i vari temi che continuano a tenere banco in casa Toro c’è il futuro di Demba Seck. L’attaccante classe 2001, tra campionato e Coppa Italia, fino ad oggi ha raccolto solamente 8 presenze senza mai riuscire a trovare la via del gol. In più le prove raccolte da Seck non sempre sono state soddisfacenti anzi, il trequartista ex Spal ha fatto vedere più ombre che luci. Come nel match contro il Sassuolo, che è stata la peggiore prestazione per Seck fino ad adesso. Una partita dove il numero 23 del Toro ha praticamente sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Per evitare che il giocatore senegalese rimanga all’ombra della Mole, continuando a collezionare una serie infinita di panchine, il club granata sta valutando in maniera molto concreta l’ipotesi di far partire Seck a gennaio con la formula del prestito.

Seck: opportunità partenza in prestito

Il giovane attaccante classe 2001 ha sicuramente delle ottime qualità e un ottimo potenziale di crescita ma per poter migliorare e acquisire esperienza ha assolutamente bisogno di giocare con continuità e non scendere in campo solo ogni tanto per giocare sprazzi di partite. Il Toro è ben consapevole di questo e spera di poter risolvere nel migliore dei modi, con l’intenzione e lo scopo di riuscire a fare tutti contenti. L’obiettivo è quello di riabbracciare Seck prima dell’inizio della nuova stagione ritrovandosi un giocatore cresciuto sotto tutti i punti di vista.